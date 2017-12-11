Медики возмущены: Где вы видели зарплаты, о которых говорит Росстат?!

Медики не знают, где в России платят врачам по 50 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта, только 8% опрошенных зарабатывают не менее 50 тысяч рублей – сумму, объявленную Росстатом средней зарплатой врачей по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса медработников, который был проведен в декабре 2017 года ОНФ и Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».

В опросе приняли участие 8,6 тысячи медицинских работников из 85 регионов, из них 7,3 тысячи – врачи. 58% врачей, участвовавших в опросе, сообщили, что зарабатывают на одну ставку менее 25 тысяч рублей, причем более трети из них (21% от общего числа респондентов) – менее 15 тысяч рублей в месяц.

Согласно же оперативным данным Росстата за январь-сентябрь 2017 года, средняя зарплата российских врачей составляет 53,1 тысячи рублей, среднего медперсонала – 29,2 тысячи рублей.

«Со времени нашего предыдущего опроса, который мы провели в феврале, произошел небольшой рост цифр по зарплатам, однако расхождение между результатами опроса и официальными данными остается огромным. Можно предположить, что причина этого – высокий коэффициент совместительства среди медработников. По данным нашего опроса, более половины врачей (58%) работают более чем на одну ставку, а каждый десятый (11%) – даже на две ставки», – рассказал директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Опрос среднего медперсонала показал, что три четверти из них (79%) зарабатывают до 25 тысяч рублей на ставку, и лишь 6% – выше 35 тысяч рублей. Больше половины (55%) из них также работают более чем на одну ставку.

По планам правительства РФ в 2017 году заработная плата врачей должна была вырасти: с 1 января – на 7,5%, затем до 1 октября – до 180% от средней по региону. К началу 2018 года зарплата врачей, в соответствии с указами президента, должна составлять 200% от средней по региону, а среднего медперсонала – до 100%.

«В ходе опроса нас интересовал не только размер зарплаты медработников, но и ее рост. Лишь 17% опрошенных – как врачей, так и среднего медицинского персонала – отметили, что уровень зарплаты в 2017 году у них повысился. Пятая часть (20%), напротив, сообщили о снижении зарплаты. Почти две трети (63%) указали, что за год уровень их зарплаты не изменился, при этом каждый второй из этого числа пожаловался на снижение покупательской способности», – отметил Гаврилов.

Авторы опроса также попросили медработников сообщить о сроках выплаты зарплат. Как выяснилось, ситуация с февраля этого года стала лучше, но все же проблема сохраняется: о том, что зарплаты задерживают на срок более месяца, рассказали 5% опрошенных, еще 11% отметили, что им задерживали выплаты менее чем на месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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