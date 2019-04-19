Свердловскстат: зарплата врачей и преподавателей вузов – около 70 тысяч в месяц

По итогам 2018 года средняя зарплата врача в Свердловской области почти достигла 70 тысяч рублей в месяц, а у преподавателя вуза – даже превысила. Таковы официальные данные Свердловскстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преподаватели вузов, по материалам статистики, являются самой высокооплачиваемой категорией бюджетников. Их средняя зарплата оценивается статистиками в 71 327 рублей. Год назад этот показатель равнялся 66 840 рублям.

На втором месте, по статистике – научные сотрудники различных государственных организаций. Их средняя зарплата в нашем регионе – 69 255 рублей (год назад – 63 744 рубля).

Почти так же хорошо, как ученые, по статистике живут врачи – в среднем 69 192 рубля (год назад – 66 918 рублей). Но по области их доходы различаются: в Екатеринбурге – 72 674 рубля, Серове – 65 128, Качканаре – 56 456 рублей. Средняя зарплата медсестер – 35 147 рублей, санитаров – 33 477 рублей.

Школьные учителя, по данным Свердловскстата, в 2018 году получали в среднем 34 393 рубля (год назад – 33 609 рублей), воспитатели детских садов – 31 501 (год назад – 30 133 рубля), преподаватель средне-специального учебного заведения – 35 923 рубля.

Добавим, что средняя зарплата в Свердловской области в целом по состоянию на январь 2019 года составила 37 210 рублей.

Как уже писал «Новый День», многие врачи и учителя не согласны со статистическими данными. В частности, они говорят, что указанные суммы можно получить, только работая на две ставки. Свердловские власти, в свою очередь, регулярно направляют солидную часть регионального бюджета на повышение зарплат бюджетникам. Например, уже сейчас готовятся поправки в закон об областном бюджете, согласно которым на эти цели будет направлено почти 4 млрд рублей из дополнительных доходов, полученных регионом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.04.19

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