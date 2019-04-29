Руководство серовской больницы отстранено после публикации о низких зарплатах медперсонала. Идёт проверка

В Серове отстранены от работы заведующий поликлиникой городской больницы и старшая медсестра, а минздрав региона начал проверку по жалобам медперсонала о низких зарплатах.

О ситуации в ЦГБ стало известно после публикации «Нового Дня» – врачи и медсёстры рассказали агентству, что получают по 11-12 тысяч рублей, тогда как в региональное министерство уходят отчёты о зарплатах почти в три раза больших. В минздраве Свердловской области рассказали, что в пятницу главный врач больницы собрал совещание, по результатам которого и было принято решение об отстранении от работы.

Кроме того, в Серов были направлены специалисты регионального ведомства, которые помогут разобраться в ситуации. При этом в министерстве отметили, что после проверки оказалось, что зарплата не соответствует заявленной в отчетах только у одной медсестры, и с этим случаем разберутся. Напомним, что к ситуации намеревались подключиться профсоюзные организации.

Медики рассказали о своих зарплатах

Екатеринбург, служба информации

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