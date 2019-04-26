В Серове не слышали о майских указах – сотрудники детской больницы взбунтовались из-за нищенских зарплат (ФОТО, ВИДЕО)

В Серове разгорается нешуточный скандал – сотрудники детской больницы рассказали, как им приходится выживать на 11 тысяч рублей и работать без необходимых медикаментов и перчаток. По бумагам в больнице все благополучно, и никакие жалобы в инстанции не помогают. Возмущенные люди продемонстрировали съемочной группе «Нового Дня» свои квитанции: зарплат, которые декларируют путинские майские указы и о которых рапортуют в СМИ, никто не видел вообще. Руководитель больницы комментировать ситуацию отказался.

Бунт медиков в больнице

На встречу со СМИ накануне пришли более 20 сотрудников ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница». Они заявили, что доведены администрацией до предела, при этом жалобы в прокуратуру и полицию не помогают – людей попросту не хотят слушать и отказываются реагировать на их заявления.

Со слов медиков следует, что речь идет о комплексных нарушениях. Например, в больнице не хватает перчаток и шпателей для осмотра горла. «Нам говорят, пользуйтесь шпателями «через одного» – те, кто могут открывать рот самостоятельно, пусть открывают», – рассказали врачи. По словам медиков, больничные халаты им приходится покупать самим, никаких компенсаций за это не выдается. Параллельно решением администрации части сотрудникам ликвидировали доплаты «за вредность». Это касается как денежных выплат, так и выдачи молока.

«У нас убрали совсем, а у участковых врачей остались. Получается, что врач, который делит кабинет с фельдшером на двоих, имеет «профессиональную вредность», а фельдшер – нет. Хотя сидят они в одном кабинете, на одном стуле, за одним столом, под одним светом и принимают одних и тех же пациентов», – рассказала сотрудница по имени Ольга.

Но самое главное – за свою работу персонал не получает положенных денежных средств. Вернее, на бумаге выплаты соответствуют нормативам, а вот по факту – нет. «У нас дети, объясните, как нам жить на 11 тысяч рублей в месяц?!» – задают вопрос доведенные до отчаяния женщины.

Присутствующие на встрече медики продемонстрировали корреспондентам свои зарплатные квитанции из бухгалтерии ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница». Из них следует, что обычная зарплата персонала составляет чуть более 11 тыс. рублей в месяц. А вот в отчете для Министерства здравоохранения Свердловской области содержатся уже совершенно другие цифры – от 35 тысяч рублей и более. Собеседники «Нового Дня» предположили, что отчетность могла быть сфальсифицирована.

«Понимаете, мы стали настоящими заложниками. При малейшем недовольстве или попытке восстановить свои права нам указывают на дверь, – сокрушаются люди. – А потом с экранов местных телекомпаний рассказывают, как медперсонал убегает в большие города».

Состоявшаяся встреча со СМИ для сотрудников больницы обернулась разборками уже в тот же день. Как рассказали медики, через час-полтора после визита съемочной группы их начали вызывать по одному в кабинет главврача, где учинили форменный допрос: зачем и по какому праву они рассказали о внутренних проблемах приехавшим из Екатеринбурга журналистам. К слову, от людей теперь требуют подписать приказ о запрете общения с представителями средств массовой информации, потому что это является разглашением «врачебной тайны».

Следует отметить, что сам главврач Иван Болтасев наотрез отказался комментировать ситуацию с зарплатным фондом в подведомственном ему учреждении при личной встрече с журналистами. Однако по телефону рассказал, что не понимает задаваемых ему вопросов, и вообще, в министерских отчетах упомянута средняя заработная плата по больнице, и что «сигналы» журналистам подают «те, кто мутят воду» и некие личные недоброжелатели.

Впрочем, похоже, таких набирается в Серове немало: помимо персонала больницы бунтуют и жители города, в частности района Лесозавода, где людей оставили без больницы. Об этом – следующий репортаж РИА «Новый День».

Серов, Таисья Юсупова

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