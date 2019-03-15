Ремонтировать терапевтический пункт в поселке Лесозавод не будут – ответ серовской горбольницы на жалобы жителей. Вся надежда на депутатов и губернатора (ФОТО, ВИДЕО)

Жителям поселка Лесозавод, добивающимся восстановления медпункта, не стоит надеяться на ремонт и восстановление закрытого два года назад терапевтического участка. Такой ответ последовал от руководства серовской горбольницы после выхода материала о ситуации с медпомощью в одном из микрорайонов Серова. Впрочем, ситуацией заинтересовались депутаты Госдумы, возможно, это повлияет на решение местных властей.

Как ранее рассказали «Новому Дню» жители поселка, здесь был полноценный амбулаторный участок, потом его сократили, а пару лет назад и вовсе закрыли. Жителям объяснили, что на ремонт. С этого времени обитателям Лесозавода приходится ездить в больницу в центр города. Все попытки вернуть обратно медпомощь в поселок успехом не увенчались. Депутаты их игнорировали, местные власти ответили в том духе, что больница центральная недалеко и добраться до нее не трудно. Жители придерживаются другого мнения, что рассказывают обитатели Лесозавода – можно посмотреть на видео.

Жители рассказали о ситуации с медпомощью в поселке Лесозавод

«Новый День» обращался за комментарием о ситуации к главному врачу Серовской ЦГБ Ивану Болтасеву. Сегодня в редакцию поступил ответ. В нем была изложена история поселка Лесозавод и какая помощь оказывалась в нем раньше. Далее сообщается, что в 2017 году в связи с аварийным состоянием помещения терапевтического участка адреса приема граждан были изменены – жителей стали принимать в АПО №1 на улице Октябрьской Революции, 8, ежедневно и в ФАПе п. ПТФ по средам и пятницам. «Вызовы пациентов обслуживаются ежедневно. Амбулаторный прием осуществляет фельдшер терапевтического участка № 14», – пишет главврач. В справке больницы перечисляются пункты приема, указывается, что на данную территорию выезжает передвижной флюорограф и ФАП согласно графику и по запросу участкового фельдшера. Однако жители говорят, что всего этого нет.

Ключевым же для жителей Лесозавода можно назвать следующий вывод администрации больницы: «В связи с организацией хорошей доступности первичной медико-санитарной специализированной медицинской помощью жителей п. ДОЗ, небольшой численностью прикрепленного населения, большой стоимостью выполнение ремонтных работ помещение поселка ДОЗ считаем нецелесообразным восстановление помещения для приема пациентов по ул. Индустриальная, 1а, корпус 2».

Между тем, жители поселка Лесозавод отмечают: то, что изложено на бумаге, в действительности выглядит по-другому. Записаться к врачам, особенно к узким специалистам, трудно, добираться до больницы на общественном транспорте – не так легко, как описывается в документах, а для пожилых людей это превращается в настоящую муку.

После выхода публикации на сайте «Нового Дня» в поселок приехал ФАП. Местный телеканал Серова выпустил сегодня утром сюжет об этом. Но жители утверждают, что многие об этом не знали – объявление на местном магазине о том, что передвижной медицинский пункт прибудет, появилось одновременно с ФАПом.

Внимание к проблеме оказания медпомощи в поселке Лесозавод проявили на этот раз и парламентарии. Депутат Государственной думы Максим Иванов попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева взять под личный контроль ситуацию с оказанием медпомощи в Серове.

Его коллега по Госдуме Андрей Альшевских попросил облпрокуратуру и Росздравнадзор разобраться в вопросе доступности медпомощи в районе Лесозавод.

«Новый День» сообщит о реакции указанных структур и губернатора на обращения депутатов.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 15.03.19

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