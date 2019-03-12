«Два года нам врали, что не закроют, а потом закрыли»: в Серове жителей целого микрорайона лишили поликлиники и аптеки (ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ)

В Серове бунтуют жители микрорайона Лесозавод. Для них все последние реформаторские процессы в здравоохранении обернулись банальным лишением доступной медпомощи. Раньше в поселке, который находится на окраине Серова и где проживают 2 тысячи человек, было амбулаторное отделение – с терапевтом, фельдшером, детским врачом, процедурным, физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Потом эту роскошь урезали до врача-терапевта, процедурки и стоматолога. А два года назад жителей лишили и этого. Медподразделение закрыли – якобы на ремонт, а жителям предложили ездить на прием в поликлинику № 1 – в город.

Жители возмущены – их оставили без доступной медпомощи

Расстояние до этой поликлиники от поселка – около 5 километров. И член общественной палаты, зам главврача горбольницы Ирина Шубина так и ответила жителям на их запрос: до больницы 5 километров, это 15 минут. Но обитатели Лесозавода утверждают: никакие это не 15 минут, с учетом необходимости ехать с двумя пересадками. «Ну мы можем и на машине добраться, а как старики? Те, кто с палками и на костылях?» – говорят жители.

В поселке теперь нет даже аптеки. В самой поликлинике № 1, к которой приписали район, к терапевту можно попасть только записавшись за две недели, к узким специалистам – за два месяца, рассказывают горожане съемочной группе «Нового Дня».

Жительница лесозавода, в прошлом председатель Совета ветеранов поселка ДОЗ Лидия Кумаева пояснила агентству, что жильцы не опустили руки и пытались биться за возвращение поликлиники.

«Писали письмо главврачу горбольницы Ивану Болтасеву. Он ответил, что закрытия не планируется. Писали депутату заксо Жукову. Ответа не поступило. Писали мэру – уже в 2018 году, новому. Ответа не последовало. Писали снова в заксо, депутату Анисимову. Он запросил ответ в минздраве, там ответили, что закрытия не планируется. Но факт – пожалуйста, амбулатории-то нет, – говорит собеседница агентства. – Потом главврач больницы стал говорить в СМИ, что больницу закрыли на ремонт. Но когда он хотя бы начнется, и есть ли какие-то перспективы, непонятно».

Лидия Кумаева рассказала агентству, что жители даже нашли спонсора, готового отремонтировать то крыло здания, где располагалась больница. «Сходили на прием к главврачу, вроде все одобрили, но потом началась волокита», – отметила собеседница агентства. Зашла речь о том, что для таких работ нужны допуски к ремонтным работам в медицинских учреждениях. Когда же обнаружилось, что все разрешения у строительной фирмы есть, как рассказывают жители, им перестали отвечать на письма и принимать, вопрос застопорился.

Впрочем, ремонт в здании все-таки начался. Но в другом крыле. И там открылся офис управляющей компании. Помещения амбулаторного отделения так и остаются закрытыми.

«Новый День» задал вопросы о том, что происходит с поликлиникой в районе Лесозавод, главному врачу городской больницы №1 Ивану Болтасеву. Он пояснил, что это не поликлиника, а терапевтический участок, тем более в черте города, и сейчас происходит экспертиза помещения для принятия решения о целесообразности ремонта. «Никаких проблем у жителей с обслуживанием нет», – полагает Болтасев. Собеседник агентства пообещал ответить на письменный запрос редакции относительно причин закрытия терапевтического участка, перспектив его открытия и о проводимой сейчас экспертизе здания.

Жители серовского Лесозавода, пройдя весь круг письмообмена с местными чиновниками и депутатами, решили идти дальше. Теперь их обращения будут направлены губернатору, полпреду, в администрацию президента.

Тем временем главе области уже вовсю пишут, и не только жители Лесозавода. Вопросы, касающиеся здравоохранения, не выходят из проблемной повестки Свердловской области. В январе 2019 года на федеральный уровень вышел скандал с фельдшерско-акушерскими пунктами, которые должны были открыться в Свердловской области, но не открылись. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин даже пообещал взять ситуацию под личный контроль.

На последней пресс-конференции главы региона вопросы о здравоохранения оказались одними из наиболее многочисленных. Журналисты задавали вопросы по Среднеуральску, по Режу. Про последний Куйвашев ответил: что там, в Реже, – не в курсе.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 12.03.19

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