Пресс-конференция губернатора Куйвашева. Онлайн-трансляция

Трансляция обновлена 11:48 (время московское)

11:48 «Уральски рабочий» хочет знать, что будет считаться главным событием-2019. Тот говорит, у всех свое – кому-то саммит, кому-то первый шаг ребенка, переходит на международные мероприятия, которые проводятся в Екатеринбурге. Нам кажется, в начале пресс-конференции об этом уже говорили

11:46 Е1 вдогонку спрашивает про недавнюю поездку на лыжах с Антоном Шипулиным. «Предложили вы ему стать депутатом Госдумы?" Второй вопрос про траты чиновников на различные мероприятия, корреспондент намекает на недавние посты в соцсетях со сметами путешенствий губернатора и главы Екатеринбурга. Куйвашев отвечает, что в Париже были послы, главы государств, министры. «Не можем же мы жить на вокзале в ночлежке?", – объясняет траты губернатор. Говорит, можно было и на телеге поехать. И вообще, так принято, все страны несут такие расходы, и у нас «была проведена огромная работа». «Что касается Антона, мы много чего обсуждали. И это тоже. Он ответит, если примет решение. Правильнее было бы ему вопрос задать», – подтвердил Куйвашев слухи о будущем биатлониста.

11:42 Вопрос – кто пишет в инстаграм губернатора и что будет с цирком «Начну с цирка. У минкульта есть серьезные недоговоренности с нынешним руководством. Постарааемся, чтоб они прошли, договоримся о передаче. Цирк нужен и важен. Что касется инстаграмма – некоторые пишут сами. Если не могу – лечу или еду где-то – есть помощники. Пишут, что надиктовал или спорят со мной. Не большинство, но точно половину, пишут сами. Фотографии выбираем вместе».

11:40 АиФ-Урал: Нужно ли что-то менять в молодежной политике и воспитании патриотизма. «Я всегда меняют что-то вокруг себя. Не застываю в одной позе. И молодежная политика не исключение. Сегодня молодежь одна, завтра моложедь та же, но уже другая», – начал Куйвашев. Говорит, надо искать правильные слова, чтоб с молодежью общаться. Порассужал о патриотизме – говорит, даже игра за поселковую хоккейную команду – тоже патриотизм. «Главая задача – не заблудиться, особенно в терниях истории, которые нам предлагают наши коллеги. Праздник Бендеры уже предлагают».

11:38 Орлов и Бидонько, заметив, что вопрос про Тунгусова губернатор воспринял с улыбкой, тоже заулыбались.

11:34 Ura.ru: «Была фраза расхожая – во всем виноват Тунгусов. Он перешел к вам – фраза исчезла. Администрацию тунгусов покинул и мем возродился. Например, след тунгусова находили в скандале Глацких, зарплате Высокинского». А вопрос такой – «Планируете ли вы запретить подчиненным оправдывать неуспехи в работе «силой Тунгусова»? Второй вопрос – будет ли Биктуганов работать министром, когда минобразования пройдет реформирование. Здесь и третий вопрос – как чиновники ведут соцсети. Прежде тем отвечать, губернатор вздохнул и почесал затылок. Сказал, что никому ничего не запрещал, за свои провалы каждый должен сам отвечать. «Второй вопрос – да. Третий вопрос – посмотрим». Вот так вот.

11:30 Znak.com напоминанет про «девяток» яиц и спрашивает про рост цен. А второй вопрос – почему Илью Захарова не согласовали на пост главы избиркома области. «Про яйца. На Урале в упаковке всегда будет 10 яиц. Нет, дам поручение – не менее 12 яиц!», – шутит губернатор. По сути вопроса отвечает, что от инфляции никуда не деться, но ситуацию мониторят. А затем говорит: «Что касается яиц, я не шучу». Про Захарова – это, говорит Куйвашев, было его собственное решение.

11:27 Вопрос про триумфальное выступление «Автомобилиста», про благотворительные матчи, фонд Шипулина. Куйвашев обещает поддерживать благотворительность и радуется со всеми, кто болеет за нашу команду. Далее было «спасибо» Козицыну за спортивные победы. А еще Куйвашев говорит, 300 млн, которые выделяют на профессиональный спорт – они идут не на хоккеистов «Автомобилиста», а на корты, организацию матчей подростков и т.д.

11:21 Корреспондент «Крик-ТВ» рассказывает о нападениях на журналистов, о том, что с ними рады общаться жители муниципалитетов, а главы в городах плохо работают. Заодно журналист жалуется на сотрудников ДИПа, предлагает наладить работу. Однако вопрос все же прозвучал. «Когда будут кадровые решения? Не только по Ольге Глацких, но и касаемо мэров». Куйвашев: «Сотрудничаю с любым СМИ, в частности с вашим руководителем, по любому вопросу он мне звонит и я с ним общаюсь». Попросил всю информацию о недостойном поведении глав передать в соответствующий департамент. Губернатор говорит – про регион пишут негативного больше, чем про соседей, потому что регион больше.

11:16 «Областная газета», вопрос про контент для подростков, маловато его. Ответ – молодежь важна, все будет. К тому же есть Дом журналистов, туда приходят первокурсники и общаются с ветеранами и прочая, и прочая.

11:13 Накануне.ру: в прошлом году Куйвашев встречался с Прохановым, обсуждали проект «Академия русской мечты». Что это и как реализовывать будете. Второй вопрос – что делает тунгусов. «Причем тут русская мечта? А вы к ней как относитесь?". Глава региона вспомнил, что у Проханова «интересный подход», с ним было интересно побеседовать, он увидел в уральцах трудолюбивых людей. «На второй вопрос – не знаю», – второй вопрос, напомним, про Тунгусова.

11:09 Новоуральск, вопрос про мусорную реформу. Нужно строить заводы по переработке – «что вы планируете делать в Свердловской области». Второй вопрос по комфортной городской среде – будет ли продолжена и какие средства запланированы. «Вы все с вами понимаем, не первый год встречаемся. Тему мусора много раз поднимали. Как решить? только системными шагами. Мусорная реформа, как ее называют, первый шаг к наведению порядка в этой сфере. Должен быть выделен отдельный платеж, чтобы человек видел, сколько платит. А регоператор будет отчитываться, куда он потратил. Маршрутизация мусора – первый шаг. Куда он будет идти. На вторичную обработку можно отправлять до 70%, это интересно для бизнеса. В Новоуральске будет строительство сортировочного завода в следующем году, который будет заниматься сотрировкой. До 30 % будет подвергаться захоронению. Это благополучно сказывается на экологии». Губернатор говорит, мусорная реформа создана, чтоб сортировать мусор, отправлять на переработку и вывозить на свалки минимум. «Но в наших хрущевках невозможно поставить четыре бачка», – считает Куйвашев. А потому нужен регоператор и реформа – вот такая вот нелинейная логика. На второй вопрос журналиста – о комфортной среде – глава региона ответил «Будет». Далее – снова речь о пятилетке развития.

11:00 Вопрос про рост зарплат чиновников и историю с зарплатой Высокинского. «Без поднятия свой зарплаты он не может поднимать зарплаты людям. Мы думали, как ему поднять зарплаты специалистов и не поднимать свою. Но это не возможно. А людям надо семьи кормить».Куйвашев пообещал подумать, как повысить зарплаты всех работников бюджетной сферы, а не только администрации.

10:57 «Комсомольская правда». Вопрос об излишних бюджетных тратах. журналист напомнил – мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила ряд чиновников. «А что за фамилия? Кто, говорите? Если траты излишние – правильно, что уволила. Не лишние – не правильно. Не знаю что ответить. Но мы боремся». Ответ губернатора перемежался паузами и смехом в зале.

10:55 РИМ-ТВ, Каменск-Уральский.Вопрос о нехватке кадров на заводах, идет миграция из малых городов. Куйвашев начал с того, что в Каменске нет проблемы с нехваткой рабочих рук, это город не маленький, да и вообще в регионе снижается безработица. «Мы стали разбираться – ну как же человека попросить, заставить остаться? Того же врача. Нужна школа, детсад, благоустройство, качественные коммунальные услуги, парки, безопасность. Одна всего проблема – привлечение специалиста – а сколько за решением этой задачи других проблем? Безусловно отток людей из малых и средних городов зависит от качества жизни», – отметил губернатор. Затем он рассказал, как бизнес Каменска участвует в жизни своего города. Губернатор в своем ответе лихо разогнался при перечислении плюсов региона и некоторых городов и произнес: «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно».

10:49 «Вести-Урал» продолжает про медицину – как решаются проблемы качества медицины в городах. Вопрос связан с проблемами в больницах Режа. «Вопрос нехватки врачей люди ставят. Но вместе с тем, мы в программе пятилетка развития, предусмотрели средства для закрепления специалистов в малых городах и селах. Мы выделяем сертификаты врачам и среднему медперсоналу, увеличили набор в медицинский вуз для целевиков. За пять лет закроем потребность в специалистах, сейчас не хватает онкологов, кардиологов, невропатологов, кардиохирургов. В малых и средних городах – терапевтов. А что в Реже – не знаю, не в курсе».

10:45 Нижняя Салда: пожилое население говорит, что даже в Советское время не делалось для города столько, сколько в прошлом году. Журналист зачитывает целый перечень хорошего – аж завидно. Но проблема у них – нет квот на операции по протезированию в центре Тетюхина. Отметим, проблеме не первый год. Куйвашев напомнил, что в клинику свои средства вложил, конечно, Тетюхин, но вообще-то это был совместный проект с областью. «Вопрос распределения квот лежит на федеральном уровне. Мы обращались несколько раз. Но это подстегивает и коллег из других регионов, чтоб поднять уровень до нашего. И они неохотно отдают пациентов». Тем не менее, вопросом заниматься будут, с повестки он не снят и т.д.«Ту высокотехнологичную помощь которую жители Магаданской области не смогут получить у себя, смогут получить здесь»

10:39 «Телекон», телекомпания Нижнего Тагила. «Это не вопрос, а просьба», – говорит журналист. Речь идет о переходе на «цифру», им тяжело, нет уверенности в будущем, просят поднять вопрос на федеральном уровне. «Жизнь не стоит на месте, не стоят на месте технологии. Без реализации проекта цифрового ТВ невозможно развитие страны. Проект реализации «цифры» – существенный шаг вперед. Но я лично и коллеги из федерального центра, мы понимаем, что без городских, районных СМИ невозможно обсуждать насущные вопросы», – сказал Куйвашев и пообещал «сделать все», чтоб телеканалы продолжили работать.

10:37 «Тагил-ТВ» спрашивает, как губернатор оценивает Пинаева, нового мэра Нижнего Тагила. Еще вопрос – окажет ли область поддержку в строительстве водоочистных станций. «Будем помогать с проектами, одному Нижнему Тагилу не справиться. Что касается оценки – в первую очередь люди оценивать должны. Я могу оценить как губернатор, имею опыт работы на муниципальной службе – он активный, дееспособный, у него все должно получиться. Мы несколько раз встречались, работали над подготовкой плана мероприятий. Человек он не новый для Нижнего Тагила. Все у него получится. Нижний Тагил получил проект развития горы Белой – это серьезное преимущество. Цель – создать круглогодичный курорт. Города рядом должны быть, извините за сленг, втянуты в реализацию. Наш проект горы Белой на федеральном уровне признан одним из лучших и передовых». Затем губернатор еще несколько минут говорил о том, какой это восхитительный проект и как много для него делается.

10:31 У ТАССА два вопроса. Первый – по «Титановой Долине», когда заработает центр механообработки титановых штамповок. Второй – когда запустят рейс Екатеринбург – Магадан. «Думали ли мы пять лет назад, что у нас будет развиваться центр авиастроения?» – внезапно задается вопросом губернатор региона. далее он рассказал о переговорах с Мантуровым и о том, что под размещение производства уже зарезервирован участок на «Титановой долине». Причем Куйвашев обмолвился, что там уже почти не осталось места. «Совсем скоро вы узнаете о сроках завершения проекта». Затем губернатор пешел к ответу на вопрос о Магадане (туда, напомним, отправили губернаторствовать бывшего главу Нижнего Тагила Носова). Оказывается, после того, как делегация от региона съездила в Магадан, на Урал стали чаще завозить магаданскую рыбу. А рейс появится: дважды в неделю или чаще. «Билет туда-обратно по программе субсидирования будет стоить 17-18 тысяч». Магаданцы, говорит Куйвашев, будут летать к нам на лечение, а наши клиники на этом зарабатывать. «А если кому-то надо в Магадан не дожидаясь рейсов, мы можем помочь вам», – пошутил губернатор.

10:25 «Интерфакс-Урал» интересуется, что сделают в Екатеринбурге к юбилею города и дадут ли денег «Федералы». «Есть указ президента о подготовке города к 300-летию. В феврале подведем итоги предварительной работы. Планов много – от завершения работ по строительству Южного обхода и заканчивая строительством комфортной среды – парков, скверов. Я вас приглашаю на оргкомитет. о конкретных суммах будем говорить, когда будут конкретные планы. Но суммы будут приличные. А у нас еще Нижний Тагил – там тоже ведется работа, будут серьезные вливания в городскую инфраструктуру».

10:22 РИА «Новости» спрашивает, кто приедет на чемпионат мира по боксу. Второй вопрос – почему система 112 не работает? Такие данные недавно озвучила Счетная палата. «У нас система 112 одна из лучших в стране. откуда у вас такая информация, почему Счетная палата начала разбираться в этой системе? Разберусь и вам скажу». Отвечая на вопрос по боксу, губернатор не забыл поблагодарить РМК за развитие единоборств в регионе. «Проведение такого форума в Екатеринбурге – приедут более 2000 делегатов, более двухсот звезд бокса. Оргкомитет работает. Из международных событий – у нас еще будет саммит GMIS. Приедут делегаты 130 стран, более пяти тысяч делегатов от каждой страны. Ну и конечно Иннопром, 10 юбилейная выставка. опережающими темпами строим конгресс-холл.Мы работаем над тем, чтобы там сделать гостиничные номера. Планируем на площади 34 га разместить там зоопарк, дальше развивать территорию до Старокольцовского тракта, разместить там жилье, технопарки. Инвесторы уже понятны».

10:16 «Четверка» спрашивает об итогах борьбы за Экспо и строительстве метро. «Как вы знаете, в финале уступили городу Осака. Сегодня об Урале и о Екатеринбурге знают во всем мире. Уже сегодня есть эффекты – интересуются компании других стран и с наших территорий, как реализовать свои проекты на нашей территории. Куммулятивный эффект будет еще очень и очень долго. Мы не распылялись, мы делали все, чтоб победить. Теперь о реализации проекта Экспо-парка. Мы будем его реализовывать. Запланировали средства на подвод к этой огромной площади наших инженерных сетей. Сегодня мной даны поручения и аналогичные получения сделал глава Екатеринбурга Высокинский – что называется, распечатывание территорий. надо поменять планы в градостроительстве, планировали выставочные площади, реперные точки, которые мы запланировали они лягут в основе проекта «умный город». Мы начали предварительную подготовку документов на реализацию проектов строительства метро в ту сторону. Апробируем самые современные подходы в урбанистике, в строительстве доступного жилья, комфортной среды, транспортного обслуживания. Подходы, которые будут апробированы там, будут трансформированы на весь город Екатеринбург и на всю область».

10:09 Первый вопрос от ОТВ. Какими значимыми событиями будет отмечен юбилейный год? Что удалось выполнить из пятилетки развития. Куйвашев: «17 января исполнится 75 лет со дня образования Свердловской области. Такой же юбилей будет у Челябинской области. Поздравим их. Мы наметили мероприятие на 11 февраля, пригласим коллег из соседних субъектов. Празднование 85-летия продолжится на протяжении всего года, запланировано более 100 мероприятий на территории всей области – праздники, закладка интересных объектов, все массовые мероприятия будут приурочены к этой дате. будем рассказывать об области, о людях. Что касается пятилетки развития. Мы поставили цель – вывести регион в тройку лидеров. Все основания и потенциал у нас есть. но это не самоцель, цель – улучшить качество жизни людей. По всем направлениям идет работа, мы строим школы, дороги, вводим жилье. Ввели приблизительно около 2 млн кв. метров жилья за 2017 год. Мы реализовываем главные стратегические проекты для бизнеса и стратегических проектов, вкладываемся в социальные проекты, спортивную инфраструктуру. Мы раскрутили маховик реализации проектов».

10:04 Итак. Начинаем. Губернатор Куйвашев первым делом пожелал всем всего хорошего, напомнил, что прошлый год был насыщенный, непростой. Главное – мы выбрали президента, выбрали курс на стабильное и уверенное развитие. Мы принимали матчи ЧМ, Иннопром. Прошли выборы в ЕГД. Город принимал участие в выборе места проведения ЭКСПО. И, конечно, выполняли майские указы президента. «Поздравляю вас, желаю крепкого здоровья и всего самого хорошего и доброго».

09:53 Кроме журналистов, на пресс-конференцию пришли высокие чиновники области. Например, министр спорта Леонид Рапопорт.

Сегодня, 16 января, губернатор Евгений Куйвашев дает большую пресс-конференцию по итогам 2017 года. «Новый День» будет вести трансляцию мероприятия.

Подводить итоги и анонсировать планы на ближайшее будущее на этот раз губернатор будет в пресс-центре стадиона «Екатеринбург – Арена», оставшегося городу в наследство от прошедших здесь летом восьми матчей чемпионата мира по футболу. По данным департамента информполитики, на сегодняшнюю встречу с губернатором аккредитовались более 120 журналистов. Как отмечает корреспондент «Нового Дня» – собрался полный зал.

Отметим, что за последние четыре года Евгений Куйвашев ни разу не проводил пресс-конференцию в одном и том же месте дважды. Год назад он пригласил сотрудников СМИ в медиацентр музея «Россия – моя история», в 2016 году – в Дом Севастьянова. Последняя пресс-конференция губернатора в здании его собственной резиденции состоялась в 2015 году.

Екатеринбург. Другие новости 16.01.19

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