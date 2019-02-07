У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин объявил о рождении второго ребенка.

«Сегодня в нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира, 3634 гр. и 55 см. Это невероятное чувство – присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене @shipulina_luiza за дочку», – написал Антон на своей странице в инстаграме. Добавим, что у пары уже есть сын, родившийся в 2017 году.

25 декабря 2018 года Антон Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры. Спортсмен рассказал, что у него опустились руки после допингового скандала в Австрии. Это заявление топ-биатлонист сделал на пресс-конференции в Москве. Затем, когда губернатор Евгений Куйвашев разместил в соцсети совместную фотографию со спортсменом на лыжной тренировке, это было воспринято как намек, что Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Но на своей пресс-конференции губернатор ответил уклончиво: «Что касается Антона, мы много чего обсуждали. И это тоже. Он ответит, если примет решение. Правильнее было бы ему вопрос задать».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.02.19

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