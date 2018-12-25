Антон Шипулин заявил об окончании карьеры

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении своей карьеры – «Рождественская гонка» станет последней. Спортсмен рассказал, что у него опустились руки после допингового скандала в Австрии.

О завершении карьеры топ-биатлонист заявил сегодня на пресс-конференции в Москве. «Удивлен, что вас так много. Думал, что такие как я никому не нужны. «Рождественская гонка» будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял серьезное решение, что на этом моя карьера закончится. Есть несколько причин. Первая – невыступление на Олимпийских играх, когда возраст подходил к пику. В этом году мы приняли решение с тренером стараться выступать дальше. Но из-за последней ситуации в Австрии, когда бездоказательно начали нас обвинять, у меня опустились руки. Я не выходил из комнаты три дня, старался отвлекать себя тренировками, но это не помогало. Писал плюсы и минусы на листочек, чтобы принять верное решение. После прилета к семье в Екатеринбург я принял окончательное решение. Нету смысла дальше мучить родных и болельщиков», – цитирует биатлониста championat.com.

Антон Шипулин – один из самых сильных российских биатлонистов последних лет, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. Он не смог выступить на Олимпийских играх – 2018 из-за отстранения МОК и начал сомневаться. Летом этого года Шипулин заявлял, что пока не знает, будет ли продолжать профессиональную спортивную карьеру. Биатлонист тренировался индивидуально и не участвовал в сборах российской команды. Однако позднее сказал, что вернется в сборную. Начало сезона он пропустил, предполагалось, что он будет тренироваться отдельно от команды, а в 2019 году начнет выступления на Кубке мира. Две недели назад, когда Шипулин находился на сборах в Обертиллиахе, а основная команда проводила этап в Хохфильцене, австрийская полиция нагрянула к спортсменам по подозрению в допинге. Впоследствии Австрийские правоохранители отказались от претензий к российским биатлонистам.

«Рождественская гонка», в которой Антон Шипулин примет участие вместе с биатлонисткой Екатериной Юрловой-Перхт, пройдет 29 декабря 2018 года в немецком Гельзенкирхене.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 25.12.18

Екатеринбургские депутаты со скандалом отменили свое решение о повышении зарплат чиновникам (ФОТО). / Свердловские власти передали РПЦ старинный каменный храм в Верхотурском районе (ФОТО). / Уралсевергаз отмечает 20-летие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»