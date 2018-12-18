Атака на российский биатлон отбита: Австрия больше не имеет претензий к спортсменам РФ

Австрийские правоохранители отказались от претензий к российским биатлонистам. Таким образом, спортсмены могут продолжать выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в своем инстаграме.

По его словам, накануне в посольстве РФ в Австрии прошло совещание с адвокатом, который занимается защитой биатлонистов и специалистов сборной РФ по биатлону.

«Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет!», – написал Драчев, отметив, что спортсмены «могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на Кубках мира и Кубках IBU».

Глава СБР также поблагодарил всех за поддержку «в эти нелегкие дни для российского биатлона».

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 12 декабря в отель, где проживали российские биатлонисты и тренеры во время второго этапа Кубка мира в Австрии, явилась полиция и обвинила ряд спортсменов в нарушении антидопинговых правил, которые якобы они допустили в феврале 2017 года во время Чемпионата мира в Хохфильцене.

В «черном списке» фигурировали имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова и Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина и Дмитрия Топычканова.

Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам заседания исполкома организации в субботу, 15 декабря, не стал принимать мер в отношении россиян, сославшись на то, что австрийские власти не предоставили никаких доказательств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

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