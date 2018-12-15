«Допинговый» скандал: IBU принял решение о российских биатлонистах

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался идти на поводу безосновательных обвинений в адрес российских спортсменов, которых правоохранительные органы Австрии заподозрили в нарушении антидопинговых требований в 2017 году. В официальном сообщении IBU отмечает, что пока не будет принимать мер в отношении россиян.

«Исполнительный совет IBU обсудил уведомление, представленное австрийскими властями в связи с продолжающимся расследованием российской команды по биатлону на этой неделе. Совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано», – говорится в сообщении.

В организации также подчеркнули, что IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России над выполнением критериев, которые призваны улучшить надёжность его антидопинговой программы.

Как сообщал «Новый День», вечером 12 декабря в отель, где проживают российские биатлонисты и тренеры во время второго этапа Кубка мира в Австрии, явилась полиция и обвинила ряд спортсменов в нарушении антидопинговых правил, которые якобы они допустили в феврале 2017 года на этапе Кубка мира в Хохфильвене.

В «черном списке» фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова и Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина и Дмитрия Топычканова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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