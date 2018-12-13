«Провокация и давление»: в СБР подтвердили допинговое расследование против биатлонистов РФ в Австрии

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что полиция Австрии начала следствие в отношении российских биатлонистов по обвинению в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

По его словам, СБР уже получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских спортсменов. Драчев отметил, что посольство РФ в Вене уже проинформировано об этом, дипломаты приступили к работе, передает РИА «Новости». Президент СБР заверил, что, несмотря на допинговый скандал, сборная России сегодня стартует на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Союз биатлонистов России в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, подтвердил вчерашний вечерний визит австрийской полиции в расположение российской команды, прибывшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира. «Представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017, который проходил в Хохфильцене», – говорится в заявлении. Также отмечается, что «руководство Союза биатлонистов внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с тренерским штабом сборной». Владимир Драчев, как ожидается, сегодня прибудет в расположение команды «для личного контроля ситуации и хода разбирательств». В СБР подчеркнули, что российская сборная по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах.

Президент СБР в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что визит полиции оказал влияние на психологическое состояние биатлонистов.

Отметим, что сегодня в Хохфильцене пройдет женский спринт. По данным ТАСС, после этой гонки австрийские правоохранители проведут допрос российских биатлонистов по допинговому делу.

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя допинговый скандал в Австрии, заявил, что за прошедшие годы с ЧМ-2017 ни организаторы того первенства, ни антидопинговые службы российским биатлонистам никаких претензий не предъявляли. Глава Минспорта отметил, что «все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю» (цитата по РИА «Новости»). Колобков добавил, что в настоящее время СБР, Минспорт, МИД и другие заинтересованные организации выясняют все обстоятельства дела.

МИД России в свою очередь назвал обвинения в адрес российских биатлонистов в Австрии «дикими».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем инстаграме, что сотрудники нагрянули в расположение сборной РФ по биатлону в Хохфильцене и обвинили спортсменов, тренеров, врачей и массажистов в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 в Хохфильцене. Губерниев выложил соответствующий список, в который в том числе вошли Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Ирина Старых. Логинов и Старых в прошлом году возобновили выступления после дисквалификации из-за допинга. Журналист написал, что все фигуранты списка «обязаны дать свои объяснения полиции». Между тем в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии на тот момент не смогли подтвердить предъявление обвинений российским биатлонистам.

Скандальную ситуацию прокомментировал Александр Логинов. В своем инстаграме он выложил результаты своих допинг-проб с марта 2016 года – все они отрицательные. При этом он отметил, что австрийская полиция запретила ему выкладывать чистые допинг-тесты в СМИ. По словам Логинова, российских спортсменов «обвиняют в каких-то махинациях с переливаниями крови в феврале 2017 года и еще с чем-то (конкретно нам не чего не сказали). «И самое интересное, что это всё на основании 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова», – пишет Логинов. «Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют не правда, и хочу задать риторический вопрос – не ужели Русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?», – отметил он (орфографии и пунктуация авторские. – прим. ред.).

Отреагировал на допинговый скандал и Евгений Гараничев. «Попал в число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил! Снова скандал! В чем же дело? Мы чисты», – написал Гараничев в своем инстаграме.

Попавший в «черный» список бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович, находящийся сейчас в Тюменской области, назвал скандал вокруг отечественных биатлонистов провокацией, организованной для того, чтобы психологически выбить наших неплохо выступающих спортсменов из колеи. «Естественно, сложно выступать после таких предъявлений, обвинений. Кому это надо, не знаю», – заявил он в комментарии BFM.ru.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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