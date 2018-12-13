«Это безосновательный бред»: Шипулин прокомментировал допинговый скандал

Антон Шипулин, шестикратный призер чемпионатов мира по биатлону и Олимпийский чемпион, прокомментировал новый допинговый скандал. Он отрицает свою причастность к употреблению запрещенных препаратов. «Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя», – написал Антон Шипулин на своей странице в Инстаграм.

Антон Шипулин сейчас находится на сборах в Обертиллиахе, тренируется отдельно от команды, по информации «Матч ТВ», сегодня к нему приезжали австрийские полицейские.

Под подозрение кроме него попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Ирина Старых. Их подозревают в употреблении допинга в прошлом сезоне. Логинов в «Инстаграме» выложил скрин проб, которые он сдавал год назад – все результаты отрицательные. Гараничев также отрицает, что употреблял допинг. Союз биатлонистов России сделал официальное заявление, в котором подтвердил, что вечером 12 декабря в расположение национальной сборной команды, которая находится в Хохфильцене (Австрия), приходили полицейские. Их интерес на самом деле связан с подозрениями в отношении российских биатлонистов. Сегодня глава СБР Владимир Драчев должен приехать в Хохфильцен. В СБР подчеркнули, что российская сборная по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах. Напомним, сегодня начинается второй этап Кубка мира, состоится женский спринт.

Екатеринбург, служба информации

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