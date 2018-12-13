Допинговый скандал с Антоном Шипулиным: австрийская полиция прокомментировала обвинения в адрес российских биатлонистов

Российские биатлонисты снова попали в допинговый скандал. Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция грозит уголовными делами нескольким спортсменам, в том числе екатеринбуржцу Антону Шипулину.

Комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в «Инстаграм» написал, что расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. «Перед Вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году!!!!! В Австрии это уголовное преступление!!!! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции», – пишет Губерниев. В списке, который он опубликовал, – Антон Шипулин, Александр Логинов , Евгений Гараничев, Алексей Волков, Ирина Старых. Логинов и Старых в прошлом году возобновили выступления после дисквалификации из-за допинга.

Однако в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии не смогли подтвердить предъявление каких-либо обвинений. «На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало», – цитирует ТАСС официального представителя земельного управления полиции Тироля Штефана Эдера.

Сегодня в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Женщины будут бежать спринт. Участвовать должны Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева. В Австрии должны дополнительно прокомментировать ситуацию с российскими спортсменами сегодня в утренние часы, разница во времени с Москвой -2 часа. Комментариев от СБР пока не поступало.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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