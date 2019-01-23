Российские спортсмены вручили иск на 300 млн рублей автору доклада о допинге в РФ

Спортсмены из России уведомили автора доклада о системе допинга в российском спорте Ричарда Макларена о том, что подали в отношении него иск и требуют взыскать с юриста 300 млн рублей. По мнению атлетов, бездоказательные обвинения причинили огромный ущерб их карьерам.

Группу российских спортсменов возглавляет бывший президент федерации гребного спорта Вениамин Бут, передает «Спорт Экспресс». Истцы хотят взыскать с канадца в общей сложности около 6 млн канадских долларов (примерно 300 млн рублей) в качестве компенсации и штрафа.

Спортсмены подали иск в суд Онтарио еще летом 2018 года. По их мнению, из-за доклада Макларена, который был подготовлен по поручению Всемирного антидопингового агентства, они пострадали, а потому автор расследования должен возместить ущерб.

Однако по канадским законам истцы должны сами уведомить ответчика о начале процесса. В итоге формальность была соблюдена. Таким образом, суд теперь может начать производство по данному делу.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена многие российские спортсмены не смогли поехать на Олимпийские Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, допинговый скандал стал поводом отстранения России от ОИ-2018 в Пхенчахне. Российская сборная выступала под нейтральным флагом.

Онтарио, Служба информации РИА «Новый День»

Онтарио. Другие новости 23.01.19

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