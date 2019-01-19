Юристы обвинили МОК в сокрытии доказательств невиновности российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане. К такому выводу пришли сотрудники адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, курировавшие дела ряда россиян, подозреваемых в употреблении допинга.

Напомним, перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане комиссия МОК признала более 40 российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014 в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты были аннулированы, а самих спортсменов пожизненно отстранили от участия в Играх. Позднее CAS отменил это решение и восстановил результаты сочинских состязаний у 28 спортсменов, ещё 11 атлетам пожизненная дисквалификация была заменена на пропуск Игр-2018.

Юристы Вишеманна заявляют, что фактических доказательств обвинений, выдвинутых информатором ВАДА Григорием Родченковым относительно событий в Сочи, не было. Однако МОК грубо нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства суда и стороны защиты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.01.19

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