Родченков требует запретить России участвовать в Олимпиаде в Токио

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает, что российским спортсменам нужно запретить участвовать в Олимпиаде-2020. По его мнению, Россия продолжает мошенничать с допинг-пробами.

Родченков дал интервью по видеосвязи. Он скрыл свое лицо, так как опасается преследования. Ранее Родченков по этой причине перенес пластическую операцию.

«Необходим полный запрет, без каких-либо оправданий и допусков, – цитирует BBC Родченкова. – Те же сотрудники, которые занимались подменой образцов во время Игр в Сочи, фальсифицировали документацию базы данных. Это невероятное мошенничество безумных масштабов. Оно показало, что страна ничему не учится».

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории утверждает, что образцы из Сеула, Москвы и Атланты могли бы показать сотни положительных результатов на наличие запрещенных веществ, если бы они сохранились.

«Но то, что произошло в России, стало кульминацией. Этого не могло быть ни в одной другой стране мира, потому что мы получили зеленый свет отовсюду. У нас не было ограничений в ресурсах», – заявил Родченков.

Напомним, доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте вышел в 2016 году. Расследование во многом основывалось на показаниях Григория Родченкова, который утверждал, что в России существует система допинга, поддерживаемая на государственном уровне. По результатам расследования комиссии МОК российских спортсменов отстраняли от международных соревнований. Карательные меры коснулись даже чистых атлетов, тесты которых никогда не указывали на то, что они принимали запрещенные препараты.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады-2018, проходившей в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом. В свою очередь российские власти всегда отвергали обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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