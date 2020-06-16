В Токио допустили еще один перенос сроков проведения летней Олимпиады

Токио готовиться к проработке сценария еще одного переноса сроков проведения Олимпийских игр, на тот случай, если эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавирусной инфекции не даст провести Олимпиаду в 2021 году. В этом случае японские власти намерены вновь отсрочить проведение всемирного праздника спорта. Такое заявление сделал член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси в интервью газете Nikkan Sports.

Он отметил, что Япония стремится провести Игры в июле-августе 2021 года, а в случае отмены Олимпиады экономику Страны Восходящего Солнца и даже мира ждет тяжелый удар. Как писал «Новый День», в конце марта оргкомитет Олимпиады в Токио объявил, что открытие Игр намечено на 23 июля 2021 года, а Паралимпиада стартует 24 августа.

В конце апреля глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори заявил, что в случае сложной эпидемиологической обстановки летом 2021 года Олимпиаду придется и вовсе отменить.

Японский профессор, специалист по инфекционным болезням Кэнтаро Ивата выразил сомнение в возможности проведения Олимпиады-2020 в Токио в следующем году. Ученый признался, что очень пессимистично настроен относительно проведения Олимпийских Игр будущим летом. По его мнению, Олимпиада будет возможна в том случае, если ее проведут без зрителей либо с их ограниченным числом.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 12.06.20

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