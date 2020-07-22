На Олимпиаду в Токио могут допустить только японцев

Если отсутствие зрителей на Олимпийских играх в Токио станет единственным возможным вариантом проведения соревнований, то организаторы готовы рассмотреть такой сценарий. Об этом заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

В настоящее время отказ от присутствия на трибунах болельщиков не рассматривается, передает телеканал NHK. Существует вероятность, что ограничение все же будет введено. Сокращение зрителей должно происходить на основании критериев, отметил Мори. В качестве возможного варианта он назвал допуск на стадионы только граждан Японии.

Спортивный функционер уверен, что Игры не будут перенесены еще раз, если пандемия коронавируса затянется. «Зимой 2022 года будет Олимпиада в Пекине, в 2024 – в Париже, – напомнил Мори. – Все расписано до 2028 года. Вероятности, что Париж нам уступит, нет».

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на следующий год. Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 19.07.20

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