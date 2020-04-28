В Японии засомневались в проведении Олимпиады в Токио до разработки вакцины от COVID-19

Проведение Олимпиады в Токио, перенесенной на 2021 год, окажется сложной задачей, если к тому времени не появится эффективная вакцина от новой коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал на пресс-конференции глава Медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.

Чиновник отметил, что речь идет не о том, должна ли Япония принимать Олимпийские игры, а о том, что «будет трудно это сделать».

Он также заявил о необходимости нарастить тестирование на наличие коронавируса, чтобы точно отследить тенденцию к снижению числа зараженных.

Ранее японский профессор, специалист по инфекционным болезням Кэнтаро Ивата выразил сомнение в возможности проведения Олимпиады-2020 в Токио в следующем году. Ученый признался, что очень пессимистично настроен относительно проведения Олимпийских Игр будущим летом. По его мнению, Олимпиада будет возможна в том случае, если ее проведут без зрителей либо с их ограниченным числом.

По последним данным, в Японии выявлено 14153 случая инфицирования коронавирусом нового типа, скончались 385 человек.

Как сообщал «Новый День», в конце марта Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпиады, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, на 2021 год. Японский оргкомитет позднее заявил, что Летние Олимпийские игры стартуют в Японии 23 июля 2021 года. Таким образом, Игры отложили ровно на год.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.04.20

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