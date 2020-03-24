МОК перенес Олимпиаду в Токио из-за пандемии

Международный олимпийский комитет утвердил перенос Олимпиады, которая должна была пройти в Японии с 24 июля по 9 августа нынешнего года. Об этом сообщается на сайте организации.

«В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года», – говорится в совместном заявлении МОК и оргкомитета Токио.

Решение было принято сегодня во время телефонной конференции с участием президента Организационного комитета Токио 2020 Мори Йоширо, губернатора Токио Коике Юрико, председателя координационной комиссии МОК Джона Коутса, генерального директора МОК Кристофа Де Кеппера и исполнительного директора Олимпийских игр МОК Кристофа Дуби.

«Президент Бах и премьер-министр Абэ выразили общую обеспокоенность по поводу всемирной пандемии COVID-19, ее влияния на жизнь людей и значительного влияния, которое она оказывает на подготовку спортсменов к Играм в мире», – сообщается на сайте МОК.

Кроме того, было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020.

Ранее Олимпийские комитеты разных стран отказались от участия в соревнованиях в Японии на фоне пандемии коронавируса. Спортивные функционеры многих государств обратились в МОК с просьбой отложить Игры, как это было сделано с чемпионатом Европы по футболу.

Токио, Зоя Осколкова

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