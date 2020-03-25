«У нас забрали мечту»: российский атлет не согласен с переносом Олимпиады

Вице-чемпион мира по плаванию Андрей Минаков не согласился с переносом Олимпийских игр на следующий год. По словам спортсмена, у него забрали мечту.

«Не согласен с переносом Игр. Нет никакой гарантии, что через год все нормализуется. Я уважаю любое решение Международного олимпийского комитета (МОК). У нас забрали мечту», – написал Минаков в своем Instagram.

Позже пловец удалил пост и принес извинения тем, кого мог обидеть. «Это была моя первая реакция, на то, что я узнал об отмене Олимпийских игр. Я абсолютно согласен с тем, что жизнь и здоровье людей важнее всего, – отметил спортсмен. – Надеюсь, что очень скоро атлеты во всем мира вернутся к своему привычному образу жизни».

Накануне Международный олимпийский комитет заявил о переносе Олимпиады, которая должна была пройти в Японии, на 2021 год. При этом Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020, а олимпийский огонь останется в Японии.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.03.20

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