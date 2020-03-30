В Японии определились с новой датой проведения Олимпиады

Летние Олимпийские игры стартуют в Японии 23 июля. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Организационный комитет Токио.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил новую дату старта соревнований. Таким образом, Игры отложили ровно на год. Они должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

24 марта Международный олимпийский комитет заявил о переносе Олимпиады, которая должна была пройти в Японии, на 2021 год. При этом Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020, а олимпийский огонь останется в Японии.

По оценке аналитиков, перенос Олимпийских игр может стоить организаторам 2,7 млрд долларов. Такую сумму ущерба приводит Forbes. Бюджет Олимпиады ранее оценивался в 12,6 млрд долларов. После переноса Игр на 2021 год на проведение соревнований потратят 15,3 млрд долларов. В результате турнир в Токио станет вторым из самых дорогих в истории. На первом месте по затратам остается Россия – на Олимпиаду в Сочи ушло порядка 21,9 млрд долларов.

Токио, Зоя Осколкова

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