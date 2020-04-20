Японский инфекционист усомнился в проведении Олимпиады-2020 будущим летом

Профессор из Японии, специалист по инфекционным болезням Кэнтаро Ивата выразил сомнение в возможности проведения перенесенной из-за пандемии коронавируса Олимпиады-2020 в следующем году.

Ученый признался, что очень пессимистично настроен относительно проведения Олимпийских Игр будущим летом, сообщает британская The Guardian. При этом он полагает, что Олимпиада будет возможна в том случае, если ее проведут без зрителей либо с их ограниченным числом.

Напомним, в конце марта Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпиады, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Японии, на 2021 год. При этом Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020, а олимпийский огонь останется в Японии.

Японский оргкомитет позднее заявил, что Летние Олимпийские игры стартуют в Японии 23 июля 2021 года. Таким образом, Игры отложили ровно на год.

По оценке аналитиков, перенос Олимпийских игр может стоить организаторам 2,7 млрд долларов.

16 апреля министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. ЧС будет действовать до 6 мая.

По данным на 18 апреля, в Японии с начала пандемии выявлено 10 098 заболевших коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess. Скончался 221 человек, включая 13 пассажиров Diamond Princess.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 20.04.20

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