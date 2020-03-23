Возникла угроза для проведения летней Олимпиады в Токио

Олимпийский комитет Австралии вслед за канадскими коллегами объявил, что не сможет собрать команду к июльской Олимпиаде и будет готовиться к проведению летних Игр в будущем году. В заявлении поясняется, что спортсмены тренируются по всему миру, а действующие ограничения на перемещения между странами не дают возможности собрать команду.

Ранее об отказе от участия в ОИ-2020 заявила Канада. Соответствующее решение приняли Олимпийский и параолимпийский комитеты страны на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, сообщает пресс-служба олимпийской сборной Канады.

Кроме того, власти страны призвали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести проведение летних Игр на один год. Как писал «Новый День», решение было продиктовано не только заботой о здоровье спортсменов, но и о благополучии общества в целом.

Ранее с просьбой рассмотреть возможность перенести летние ОИ-2020 в МОК обратились представители Норвегии и Бразилии. В МОК ответили, что решение о сроках проведения Игр будет принято в течение месяца. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь допустил возможность переноса сроков проведения ОИ-2020. По его словам, подобный вариант развития событий возможен, если проведение Игр будет невозможно «в полном формате».

Летние олимпийские игры Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 23.03.20

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