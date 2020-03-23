Канада отказалась от Олимпиады и призвала перенести турнир

Канада не станет отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны состояться в Токио. Соответствующее решение приняли Олимпийский и параолимпийский комитеты страны на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, сообщает пресс-служба олимпийской сборной Канады.

Кроме того, власти страны призывают Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести проведение летних Игр на один год. Олимпийский и паралимпийский комитеты особо подчеркнули, что решение было продиктовано не только заботой о здоровье спортсменов, но и о благополучии общества в целом. Кроме того, организации страны заявили о готовности оказать всю необходимую помощь, которая может понадобиться из-за переноса Игр.

Ранее с просьбой рассмотреть возможность перенести летние ОИ-2020 в МОК обратились представители Норвегии и Бразилии. В МОК ответили, что решение о сроках проведения Игр будет принято в течение месяца. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь допустил возможность переноса сроков проведения ОИ-2020. По его словам, подобный вариант развития событий возможен, если проведение Игр будет невозможно «в полном формате».

Летние олимпийские игры Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Торонто, Иван Гридин

Торонто. Другие новости 19.03.20

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