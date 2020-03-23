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Понедельник, 23 марта 2020, 16:49 мск

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Синдзо Абэ усомнился в проведении Олимпиады в текущем году

Фото: официальный сайт МОК

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ усомнился относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Киодо».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что окончательное решение о сроках проведения Игр в Токио будет принято в течение месяца. Он также отметил, что вариант отмены Игр не рассматривается, но и новые даты проведения он озвучивать не стал.

«Сейчас, если бы я говорил об открытии Олимпиады, то я полагаю, что сложившиеся в мире обстоятельства не являются таковыми», – сказал Абэ. Отметим, что проведение всемирного праздника спорта в текущем году оказалось под угрозой из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как писал «Новый День», ранее Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не отправят спортсменов на ОИ-2020. Они также призвали перенести Игры на год. Олимпийский комитет в свою очередь заявил, что не сможет собрать спортсменов, которые тренируются в разных частях мира из-за карантинных мер.

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