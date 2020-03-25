Из-за пандемии Всемирную шахматную олимпиаду перенесли на год

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) решила перенести всемирный турнир, который должен был состояться этим летом в Москве. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут в 2021 году.

«ФИДЕ глубоко обеспокоена пандемией COVID-19 и ее влиянием на жизнь людей. Принимая во внимание отчеты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), указывающие на постоянное увеличение числа случаев во всем мире, и учитывая заявление МОК в отношении Олимпийских игр в Токио 2020 года, ФИДЕ решила отложить проведение 44-й Шахматной олимпиады (включая соревнования игроков с ограниченными возможностями) и Конгресс ФИДЕ», – говорится в сообщении на сайте федерации.

Запланированные мероприятия пройдут летом 2021 года в тех же городах – в Москве и Ханты-Мансийске.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил о переносе Олимпиады, которая должна была пройти в Японии, на 2021 год. При этом Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020, а олимпийский огонь останется в Японии.

Москва, Зоя Осколкова

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