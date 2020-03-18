СМИ запретили работать на турнире претендентов ФИДЕ

Журналистов не пустят на турнир претендентов Международной федерации шахмат (ФИДЕ) из-за коронавируса.

«Оргкомитет турнира претендентов и Международная шахматная федерация приняли решение строго ограничить работу и присутствие прессы на месте проведения соревнования. В игровой зал на первые 5 минут после начала партии допускаются только аккредитованные телевизионные группы. В день съемки им следует прибыть в отель Hyatt Regency Ekaterinburg не позднее 15:45 и в письменном виде предоставить информацию о странах, которые они посещали в феврале-марте 2020 года. На площадке съемочные группы могут работать только в масках», – сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Все остальные журналисты, в том числе аккредитованные, не будут допускаться в зал. На пресс-конференциях смогут работать только представители пресс-служб оргкомитета и ФИДЕ – только после медицинской проверки. «Оргкомитет и ФИДЕ консультируются с Роспотребнадзором на предмет поиска варианта для других аккредитованных журналистов. Просим вас отнестись к этим мерам с пониманием ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации», – сказали в пресс-службе турнира.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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