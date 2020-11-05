Родченков предлагает отстранить Россию от всех соревнований на восемь лет

Россия должна быть отстранена от всех международных соревнований сроком на восемь лет. Такого мнения придерживается экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

По его словам, такой срок станет заслуженным наказанием за мошенничество с допинг-пробами. «Ситуация в России становится еще хуже. Саботаж усугубляется фальсификациями, ложью и отрицанием продолжающейся нисходящей бюрократии», – цитирует Родченкова Evening Standard.

Кроме того, информатор WADA указал на необходимость реформирования Спортивного арбитражного суда (CAS). По мнению Родченкова, решения CAS позволили «русским мошенникам» избежать наказания.

Напомним, доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте вышел в 2016 году. Расследование во многом основывалось на показаниях Григория Родченкова, который утверждал, что в России существует система допинга, поддерживаемая на государственном уровне. По результатам расследования комиссии МОК российских спортсменов отстраняли от международных соревнований. Карательные меры коснулись даже чистых атлетов, тесты которых никогда не указывали на то, что они принимали запрещенные препараты.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады-2018, проходившей в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом. В свою очередь российские власти всегда отвергали обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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