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Четверг, 12 ноября 2020, 11:23 мск

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14 стран призвали к реформе Всемирного антидопингового агентства

Фото: www.wada-ama.org

Представители антидопинговых агентств 14 стран выступают за реформу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмены считают, что WADA не спешит расширять их права и возможности.

Заявление опубликовано на официальном сайте Норвежского антидопингового агентства. В документе говорится, что организация должна работать над укреплением прав человека и устранением конфликтов интересов в антидопинговой системе.

«WADA неоднократно заявляло, что его приоритетом является расширение прав и возможностей спортсменов. Но при этом агентство не предоставляет им того, чего они заслуживают», – отмечается в заявлении.

Письмо подписали представители Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США. «Мы все выиграем от более сильного и эффективного WADA, которое строит доверительные отношения со спортсменами и эффективно выполняет свою миссию», – заключили подписанты.

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