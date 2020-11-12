14 стран призвали к реформе Всемирного антидопингового агентства

Представители антидопинговых агентств 14 стран выступают за реформу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмены считают, что WADA не спешит расширять их права и возможности.

Заявление опубликовано на официальном сайте Норвежского антидопингового агентства. В документе говорится, что организация должна работать над укреплением прав человека и устранением конфликтов интересов в антидопинговой системе.

«WADA неоднократно заявляло, что его приоритетом является расширение прав и возможностей спортсменов. Но при этом агентство не предоставляет им того, чего они заслуживают», – отмечается в заявлении.

Письмо подписали представители Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США. «Мы все выиграем от более сильного и эффективного WADA, которое строит доверительные отношения со спортсменами и эффективно выполняет свою миссию», – заключили подписанты.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 11.11.20

Матыцин рассказал, могут ли отобрать Универсиаду у Екатеринбурга. / На Урале матчи на свежем воздухе тоже закрывают от зрителей. / Тесты на Covid-19 троих футболистов сборной показали сомнительный результат. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»