WADA пригрозила США отстранением спортсменов от Олимпиады

Спортсмены из США рискуют быть недопущенными к участию в Олимпийских играх. По словам главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Банька, это произойдет, если США откажутся от финансирования организации, сообщает Reuters.

Он отметил, что в WADA обратились представители ряда стран, которые были шокированы угрозами американцев прекратить финансирование антидопингового агентства. Они настаивают на внесение поправки, согласно которой страна может быть отстранена от участия в международных соревнованиях, в случае отказа платить взнос в WADA, пояснил глава организации.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками США опубликовало доклад, на основании которого призвало конгресс рассмотреть возможность отказа от финансирования WADA, если организация откажется от проведения реформ, передает РБК.

Как писал «Новый День», летняя Олимпиада-2020 в Токио была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа на 2021 год. Предполагается, что она состоится с 23 июля по 8 августа.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.09.20

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