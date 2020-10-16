Глава Минспорта объяснил причины антидопинговых нападок на Россию

Просчеты России в построении сотрудничества с международными антидопинговыми организациями спровоцировали их агрессивную политику в адрес российского спорта. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матыцин. «Нужно задать вопрос самим себе, почему так случилось? Мы были недостаточно проактивны в отношении международных антидопинговых организаций, и, наверное, в какой-то момент дали повод для формирования такой агрессивной политики по отношению к нам», – приводят слова главы спортивного ведомства «Известия».

Матыцин считает, что для исправления ситуации, следует «начать с себя». Он полагает, что прежде всего следует выяснить причину из-за которых возникли проблемы в отечественном спорте, а затем «провести перестройку, возможно, даже революцию». По словам министра, сейчас важно по-новому выстраивать информационную политику.

Он отметил, что на сегодняшний день появился юридический механизм, который защитит интересы России в спорте. Матыцин напомнил, что Олимпийский комитет России и Минспорта, сейчас решают вопрос дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).

Москва, Иван Гридин

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