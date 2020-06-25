США давят на WADA, угрожая лишить финансирования

США могут лишить Всемирное антидопинговое агентство (WADA) финансирования, если организация не проведет реформы. В частности, в Вашингтоне считают, что в руководстве агентства слишком мало американцев. В WADA с этой позицией не согласны.

Управление по борьбе с наркотиками (ONDCP), которое входит в исполнительное управление президента США, направило запрос в Конгресс о возможности прекращения финансирования WADA. В ведомстве указали, что Соединенные штаты выделяют 2,7 млн долларов ежегодно, и этот показатель является самым большим в мире. При этом в управлении считают, что в руководстве агентства слишком мало американцев – несоразмерно сумме, которую страна вкладывает антидопинговую организацию, пишет Washington Post.

В свою очередь в WADA заявили, что число представителей разных государств не может зависеть от количества денег, которые они предоставляют. «WADA не может управляться только несколькими самыми богатыми странами. Спортсмены, которые соревнуются со спортсменами из США, приезжают со всего мира. Мы хотим, чтобы американские спортсмены подчинялись тем же строгим правилам, что и все остальные, – приводит заявление пресс-службы агентств Reuters. – Распределение мест исключительно среди самых крупных спонсоров лишило бы большинство стран мира мест в Совете WADA и исполкоме и не соответствовало бы международной практике».

Кроме того, ONDCP не устраивает поведение WADA в отношении России. «Несмотря на то, что WADA является независимой организацией, оно не может твердо, эффективно и своевременно обеспечивать соблюдение своего кодекса и привлекать крупные страны к ответственности», – говорится в документе.

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия WADA за скандал с московской антидопинговой лабораторией, где обнаружили манипуляции с допинг-пробами. России запретили участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Монреаль, Зоя Осколкова

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