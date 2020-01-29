Под подозрением почти 300 спортсменов из России: WADA устроит тотальную проверку данных о допинг-пробах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) досконально проверит 298 записей о подозрительных допинг-пробах спортсменов из базы данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Об этом заявил глава отдела расследований WADA Гютер Юнгер немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он подтвердил, что 145 из 298 записей о допинг-пробах подверглись манипуляциям. По словам Юнгера, эксперты с мая по ноябрь прошлого года устанавливали, какие сведения были изменены, удалены или добавлены, т.е. изучали целостность переданной базы. В результате специалисты смогли выяснить, какие данные были удалены и в какое время, отметил он. Однако, добавил представитель WADA, восстановить информацию полностью не удалось.

Юнгер также поведал, как именно российская сторона, по его утверждению, подтасовывала данные из базы. По его словам, перед тем, как удалить те или иные записи, всю базу данных «переставляли на одну дату четырьмя годами ранее» (цитата по «Немецкой волне»). Юнгер заверил, что каждый из 298 подозрительных случаев будет проверен.

В начале декабря прошлого года в прессе появился отчет комитета по соответствию WADA, в котором говорилось, что изменения, внесенные в базу данных московской лаборатории, не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов. Отмечалось, что WADA пока проанализирует информацию только по 153 спортсменам, поскольку по остальным 145 атлетам данные были удалены или искажены.

Как сообщал «Новый День», исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира после обвинений в манипулировании базой данных московской антидопинговой лаборатории, чтобы скрыть системное употребление допинга российскими атлетами. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Кроме того, Россия не может принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на четыре года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна.

России дали 21 день для обжалования данного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российская сторона подала апелляцию. Между тем, глава РУСАДА Юрий Гинус заявил о бесперспективности подачи иска в CAS. Он уверяет, что изменения в базу вносились в период, когда она находилась под контролем Следственного комитета РФ.

22 января 2020 года WADA временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию после выявления манипуляций с некоторыми записями из базы данных, переданной Всемирному антидопинговому агентству в январе прошлого года.

Стоит отметить, что предоставление доступа к базе данных московской лаборатории и сохранение ее идентичности было одним из условий восстановления РУСАДА в правах в сентябре 2018 года. Российская антидопинговая организация была лишена статуса на фоне допингового скандала с российскими легкоатлетами в ноябре 2015 года. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Кроме того, Россию лишили права на проведение крупных международных соревнований.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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