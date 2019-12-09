«Хотелось бы видеть отставки…» олимпийский провал российских чиновников

Допинговый скандал вокруг российских спортсменов, который сегодня обернулся отстранением России от крупных международных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира на ближайшие четыре года вызывает много вопросов к «ответственным за спорт» внутри страны. Как отметил в комментарии РИА «Новый День» политолог, историк, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, происходящее нельзя сваливать только на антироссийскую политику Всемирного антидопингового агентства WADA.

«Учитывая, что претензии к нам не первый год, и мы признаем, что они обоснованы, наверное, нельзя говорить о том, что это чисто политическое решение. Наверное, здесь есть и толика вины наших спортивных функционеров, которые за эти годы не смогли ничего сделать по нивелированию претензий. Есть много вопросов к ответственным за спорт», – констатировал Данилин.

По его оценке, несмотря на внешнее давление на Россию, причины скандалов с применением допинга все-таки внутренние. «Совершенно нет никакого желания клеймить WADA и кричать, что они там все антироссийские скоты. Они, конечно, антироссийские скоты, но в данном случае, я полагаю, что на 99% вина лежит на наших функционерах. Конечно, хотелось бы видеть эти крупные отставки, как обывателю», – подчеркнул Данилин.

Как сообщал РИА «Новый День», исполком WADA принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.

Кроме того, Россия не может принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на 4 года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна, уточнил представитель РУСАДА.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.12.19

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