WADA направило в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство WADA передало в Российское антидопинговое агентство РУСАДА 15 дел. Такое решение было принято после перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, рассказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», – приводит РИА «Новости» реплику Пахноцкой. По ее словам, перепроверка более 2 тыс. тысяч проб ещё не закончена, в связи с чем могут быть выявлены новые случаи фальсификации.

Руководитель РУСАДА Юрий Ганус в свою очередь пояснил, что вышеупомянутые дела являются результатом изучения биоматериалов и не связаны с манипуляцией в электронной базе данных московской лаборатории.

Как писал «Новый День», исполком WADA 9 декабря принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира после обвинений в «манипулировании» базой данных московской антидопинговой лаборатории, чтобы скрыть системное употребление допинга российскими атлетами. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Кроме того, Россия не может принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на четыре года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна.

России отвели 21 день для обжалования данного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Представители российской власти заявили, что на вердикт WADA будет подана апелляция. Между тем, глава РУСАДА Юрий Гинус заявил о бесперспективности подачи иска в CAS.

Москва, Иван Гридин

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