Россия обжалует решение WADA в спортивном арбитраже

Россия обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, заседание наблюдательного совета РУСАДА намечено на 19 декабря. В ходе совещания будет принято решение принять или отвергнуть рекомендации WADA. Она также выразила уверенность, что Россия 100-процентно будет обращаться в суд, «потому что… надо бороться за спортсменов», передает ТАСС.

Как писал «Новый День», ранее исполком WADA принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, WADA лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что решение исполкома WADA о наложении ограничений в отношении российских спортсменов было принято единогласно.

Кроме того WADA лишило Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на 4 года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах Мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна, уточнил представитель РУСАДА.

За россиянами оставили право выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине только в нейтральном статусе – как и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – без флага и гимна.

WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в сентябре в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, что и случилось.

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации утвердить санкции к российскому спорту. Речь шла о запрете российским спортсменам участвовать в крупных соревнованиях под российским флагом в течение четырех лет, а также о лишении России права проведения крупных международных соревнований.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.12.19

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