«Универсиады не будет, если только Путин скажет: «Отменяем», – на Урале не переживают по поводу рекомендаций WADA

Одной из главных тем для обсуждения в екатеринбургском сегменте соцсетей стала информация о том, что после рекомендации WADA дисквалифицировать РУСАДА, страна может лишиться права проведения различных спортивных международных мероприятий. В том числе – Универсиады в 2023 году, к которой уже начали готовиться на Урале.

Между тем, как говорят источники «Нового Дня», никакого беспокойства в связи с рекомендацией WADA ни в правительстве региона, ни в минспорта, ни в оргкомитете Универсиады-2023 нет. Предположения о том, что у уральской столицы заберут это право – лишь предположения. «Во-первых, решения еще нет, все будет ясно только 9 декабря. Во-вторых, в рекомендациях говорится о том, чтобы не согласовывать мероприятия предстоящие, которые есть в планах, но еще не утверждены. С Универсиадой же вопрос решенный, это мероприятие, которое уже организовывают», – говорит собеседник агентства, знакомый с ситуацией с допинговыми скандалами.

Действительно, в рекомендациях WADA сказано, что «если право на проведение крупного мероприятия уже было предоставлено России, то оно должно быть отозвано и переназначено в другую страну». Но с важной оговоркой – если это возможно с точки зрения практики. «Давайте будем честны: кому нужна Универсиада еще, кроме нас? Никто не заявлялся больше. Универсиады не будет, если, например, Путин скажет: «Отменяем, отныне проводим только свои соревнования», – отмечает источник «Нового Дня» в заявочном комитете.

Наконец, источники агентства в спортивной сфере прямо указывают на то, что FISU – Международная федерация студенческого спорта – и Международный Олимпийский комитет не связаны друг с другом. Более того, первая всячески дистанцируется от второго. «Да, олимпийское движение напрямую зависит от федераций, которые должны быть аккредитованы в олимпийском комитете. Но в FISU нет такого. Федерация не входит в олимпийское движение, она сепарируется и номенклатурно, и идеологически», – говорит еще один собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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