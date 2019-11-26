Российский спорт на пороге краха: изоляция на 4 года, нейтральный флаг, лишение соревнований

Российским спортсменам грозит отстранение от крупнейших международных соревнований на четыре года. Такую рекомендацию дал комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) исполкому организации в связи с обнаруженными «несоответствиями» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, переданной в январе головной антидопинговой структуре. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря в Париже.

Если рекомендации будут выполнены, российские спортсмены смогут выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине только в нейтральном статусе – как и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – без флага и гимна.

Данное решение будет касаться не только Олимпийских игр, но также Паралимпийских игр, Юношеской олимпиады, Универсиады, любых чемпионатов мира, других крупных соревнований, организованных стороной, подписавшей антидопинговый кодекс WADA. Под данное ограничение, к примеру, может попасть чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, поскольку ФИФА входит в число подписантов кодекса WADA. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) – организатор чемпионата Европы по футболу 2020 года – не подписывал этот документ.

При этом до крупных соревнований предлагается допускать только «чистых» российских спортсменов, которых ранее не подозревали в нарушении антидопинговых правил. Речь идет о тех атлетах, чьи фамилии не упоминаются в докладе главы комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Кроме того, для получения допуска нужно будет доказать, что в базе данных московской лаборатории не было никаких сведений, компрометирующих спортсменов, а также то, что с их данными из базы не проводилось никаких манипуляций, передает ТАСС.

Согласно рекомендации комитета WADA, официальные лица России, руководство Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) в течение четырех лет не смогут посещать спортивные мероприятия.

Комитет WADA также предлагает запретить России проводить у себя какие-либо турниры европейского и мирового уровня в период дисквалификации. Если ранее Россия выиграла право принять у себя то или иное соревнование, это право должно быть отозвано и передано другой стране. Исключения составят лишь те случаи, когда сделать это не получится юридически и практически. Также в документе указывается, что Россия не сможет бороться за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.

Таким образом, под вопросом проведение в России чемпионата мира по волейболу в 2022 году, чемпионата мира по хоккею и летней Универсиады в 2023 году.

Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно взять на себя все расходы WADA с января 2019 года на проведение расследований и заплатить штраф в 10% от дохода за текущий год или в размере 100 тысяч долларов. В сообщении комитета отмечается, что это максимальный штраф, допустимый по правилам.

В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

WADA восстановило РУСАДА в правах в сентябре 2018 года. Российская антидопинговая организация была лишена статуса на фоне допингового скандала с российскими легкоатлетами в ноябре 2015 года. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Кроме того, Россию лишили права на проведение крупных международных соревнований. Одним из условий восстановления стало предоставление доступа к базе данных московской лаборатории.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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