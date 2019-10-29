Россия ответила на уточняющие вопросы WADA по допинг-пробам из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России дополнительные ответы по данным московской антидопинговой лаборатории, переданным в январе текущего года. Сейчас разъяснения, подготовленные Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Министерством спорта, изучают специалисты департамента исследований WADA и независимые судебно-медицинские эксперты, говорится в сообщении агентства. Позже они представят свой доклад комитету по соответствию WADA. ПрОжидается, что комитет рассмотрит отчет экспертов до конца ноября.

В WADA подчеркнули, что уточняющие вопросы по допинг-пробам из московской лаборатории предоставили возможность РУСАДА и Минспорту РФ объяснить ряд несоответствий в рамках решений WADA запустить процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговым правилам, отмечается в сообщении агентства.

Как сообщал РИА «Новый День», в сентябре WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу. Процедуру начали из-за подозрений в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA в начале 2019 года.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в связи с этим отметил, что российским организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, дали три недели, чтобы доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях со стороны России, или принять меры «по выявлению лиц, которые причастны к этой истории». Он назвал ситуацию «очень серьезной» и заявил, что отечественные спортсмены вновь рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных спортивных федераций. Зарубежные СМИ сообщили о возможном отстранении России от летних Олимпийских Игр в Японии 2020 года из-за этого скандала.

8 октября глава Минспорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона направила WADA письмо с разъяснениями. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. В WADA подтвердили получение ответа от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус счел ситуацию критической. По его словам, тысячи допинг-проб были подменены за несколько дней до передачи базы данных московской антидопинговой лаборатории WADA. Без вмешательства неких могущественных сил сделать это было невозможно, отметил он в комментарии «Ъ».

Ганус также заявил, что России грозит недопуск до двух Олимпиад – 2020 и 2022 года – из-за выявленных фактов манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Это может произойти в случае, если объяснения российской стороны не удовлетворят после прошлогоднего восстановления РУСАДА в своих правах и выполнения требований WADA. «Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти», – предупредил он в интервью газете «Известия».

В середине октября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах оставил окончательное решение о допуске или недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио за WADA и Спортивным арбитражным судом (CAS). По его словам, МОК доверяет WADA.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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