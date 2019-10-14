МОК отдал на откуп WADA решение вопроса о допуске России к Олимпиаде-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оставил окончательное решение о допуске или недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио за Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Спортивным арбитражным судом (CAS). По его словам, МОК доверяет WADA.

«Процедура передана в руки WADA и CAS, потому что правила изменились после Зимних игр 2018 года в Пхенчхане», – приводит слова Баха «Немецкая волна». При этом руководитель МОК отметил, что подробности дела ему неизвестны.

Как сообщал «Новый День», в сентябре WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу. Процедуру затеяли из-за подозрений в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA в начале 2019 года.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в связи с этим отметил, что российским организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, дали три недели, чтобы доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях со стороны России, либо принять меры «по выявлению лиц, которые причастны к этой истории». Он назвал ситуацию «очень серьезной» и заявил, что отечественные спортсмены вновь рискуют столкнулся с санкциями со стороны международных спортивных федераций. Зарубежные СМИ сообщили о возможном отстранении России от летних Олимпийских Игр в Японии из-за этого скандала.

8 октября глава Минспорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона направила WADA письмо с разъяснениями. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. В WADA подтвердили получение ответа от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в свою очередь заявил, что «ситуация критическая». По его словам, России грозит недопуск до двух Олимпиад – 2020 и 2022 года – из-за выявленных фактов манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Это может произойти в случае, если объяснения российской стороны не удовлетворят после прошлогоднего восстановления РУСАДА в своих правах и выполнения требований WADA «многие полагали, что мы перевернули эту страницу, которая тяготила всю ситуацию». «Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти», – предупредил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.19

Молодежная сборная сыграла вничью против Польши, сравняв счёт на последних минутах (ФОТО). / Сборной Польши по футболу пришлось лететь в Екатеринбург через Челябинск (ФОТО). / Футболисты и болельщики «Црвены звезды» оказалась вне косовского «закона». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»