Над Россией нависла угроза отстранения от очередной Олимпиады: в Кремле просят «не строить прогнозы и подождать»

В Кремле считают преждевременным оценивать риски неучастия России в Олимпиаде-2020 в Токио из-за новых претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном отстранении РФ от летних Олимпийских Игр в Японии из-за подозрений в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA в начале 2019 года.

По его словам, в Кремле знают о вопросах WADA к московской лаборатории. «Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопроса. В течение этих трех недель просто нужно подождать», – приводит слова Пескова «Интерфакс». Он подчеркнул, что урегулированием ситуации занимаются спортивные власти России, Кремль в этом не задействован.

Ранее глава Наблюдательного совета (Российского андидопингового агентства) РУСАДА Алексей Ивлев сообщил, что Россия в течение трех недель ответит WADA по поводу переданных московской лабораторией проб. Он счел преждевременными прогнозы относительно перспектив участия российской сборной на Олимпиаде-2020. «Будем говорить по факту», – отметил Ивлев.

Ранее сегодня WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу. Данное решение было принято после появившейся в СМИ информации о том, что Россию заподозрили в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Член наблюдательного комитета РУСАДА Сергей Хрычиков рассказал, что основаниями для этого являются «несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года» (цитата по ТАСС). Статус РУСАДА обсуждался на сегодняшнем заседании исполкома WADA в Токио, на котором присутствовал Хрычиков.

Министр спорта России Павел Колобков в свою очередь заявил, что причины несоответствия «базы данных, переданной в WADA осведомителем», от той, копию которой «эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году» будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии.

Между тем гендиректор РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что Российское антидопинговое агентство полностью соответствует кодексу WADA. По ее словам, за два года прошли уже две проверки РУСАДА, сообщает «Коммерсантъ». При этом она отметила, что «речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения – ни к лаборатории, ни к образцам». Между тем, как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, якобы имеющие место манипулирования с пробами производились в течение последних 18 месяцев, чтобы скрыть нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Как пишет британское издание, в случае подтверждения информации деятельность РУСАДА будет приостановлена, как это произошло в 2015 году, а российские спортсмены не смогут принять участие в летней Играх-2020.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что будут следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Напомним, что в июле Олимпийский комитет России (ОКР) получил от МОК официальное приглашение принять участие в Олипиаде-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.

В минувшие выходные журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. Он отмечал, что комитет по соответствию WADA намерен проинформировать об этом исполком организации 23 сентября, в связи с этим РУСАДА будет вновь признано не соответствующим кодексу WADA.

WADA восстановило РУСАДА в правах в сентябре 2018 года. Российская антидопинговая организация была лишена статуса на фоне допингового скандала с российскими легкоатлетами в ноябре 2015 года. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Кроме того, Россию лишили права на проведение крупных международных соревнований. Одним из условий восстановления стало предоставление доступа к базе данных московской лаборатории.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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