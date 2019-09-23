«Ситуация очень серьезная, можем «пролететь» мимо Олимпиады-2020»: ОКР о новом скандале вокруг РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в отношении которого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сегодня инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии антидопинговому кодексу. Процедуру затеяли из-за подозрений в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA в начале 2019 года. Ранее зарубежные СМИ сообщили о возможном отстранении России от летних Олимпийских Игр в Японии в связи с этой ситуацией.

Поздняков назвал ситуацию вокруг РУСАДА «очень серьезной» и заявил, что отечественные спортсмены вновь рискуют столкнулся с санкциями со стороны международных спортивных федераций. Об этом говорится в сообщении ОКР.

По его словам, за три недели российским организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, «необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях со стороны России, или принять «исчерпывающие меры по выявлению лиц, которые причастны к этой истории».

В противном случае, предупредил глава ОКР, «под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году».

Поздняков отметил, что РФ затратила «большое количество дипломатических усилий за то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам – право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений». «Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем», – подчеркнул он.

Руководитель ОКР выразил надежду на то, что российские уполномоченные специалисты «оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы» и «дадут убедительные ответы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.09.19

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