«Ситуация критическая»: России грозит отлучение от двух Олимпиад из-за допингового скандала

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что России грозит недопуск до двух Олимпиад – 2020 и 2022 года – из-за выявленных фактов манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, это может произойти в случае, если объяснения российской стороны не удовлетворят Всемирную антидопинговую ассоциацию (WADA). Объяснения российское спортивное руководство должно предоставить WADA в среду, 9 октября. Ганус счел ситуацию с обвинением в изменении базы данных Московской антидопинговой лаборатории критической. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По словам руководителя РУСАДА, в WADA уверены, что данные подверглись корректировке неслучайно. «Нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает», – отметил Ганус. По его мнению, «нужны более убедительные и приемлемые доводы, если мы хотим избежать самого страшного». Последствием для России может стать отстранение от двух Олимпиад – летней в 2020 году в Токио и зимней в 2022-м в Пекине, указал Ганус. «Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого хочет у нас. Поэтому важно, чтобы все вели себя спокойно и рассудительно», – полагает глава РУСАДА.

Он напомнил, что российский спорт «уже серьезно пострадал после реакций на доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена (экс-глава WADA и председатель комиссии по расследованию обвинений России в допинговых махинациях на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. – прим.ред)», отметив, что после прошлогоднего восстановления РУСАДА в своих правах и выполнения требований WADA «многие полагали, что мы перевернули эту страницу, которая тяготила всю ситуацию».

«Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти», – предупредил Ганус.

Он при этом обратил внимание на то, что обвинения WADA не касаются самого РУСАДА, которое не имеет отношения к московской лаборатории. По его словам, в WADA ждут объяснений от российских спортивных властей – Минспорта РФ, которое курирует лабораторию.

Ганус в числе негативных последствий очередного допингового скандала также указал лишение права проводить международные соревнования, а также потерю доверия «лучших чистых спортсменов», которые будут готовы ради больших побед сменить гражданство. «В спорте высших достижений конечная цель – победа на крупных международных стартах. И как быть тем нашим атлетам, которые столько сил положили ради этого?», – отметил он.

Впрочем, Ганус полагает, что выход из этой катастрофической ситуации есть. «Если это была чья-то личная инициатива, нужно это подробно объяснить WADA, кто и в чьих интересах делал изменения, изложить мотивы этих изменений. Обосновать, что никто из лиц, принимающих решения, в этом не замешан… Назвать имена виновных, гарантировать их наказание и осуществить его», – отметил он. «Тогда, возможно, будут шансы избежать такого падения в пропасть», – считает Ганус. А дальше, по его словам, остается только ждать. По его словам, в ноябре в WADA обновится руководящий состав, вступит в должность новый президент организации. Речь идет о министре спорта Польши Витольде Баньке.

«Новых руководителей WADA сразу будут судить по их действиям в российском вопросе. Думаю, они будут очень принципиальны. Главное, чтобы в случае худшего развития событий мы не махнули на все рукой и продолжили бороться за свой спорт и своих спортсменов. Ведь нам абсолютно не нужен допинг, чтобы быть великой спортивной державой», – резюмировал глава РУСАДА.

Напомним, в сентябре WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу. Процедуру затеяли из-за подозрений в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA в начале 2019 года.

Российским организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, дали три недели, чтобы доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях со стороны России, или принять «исчерпывающие меры по выявлению лиц, которые причастны к этой истории», заявлял ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он назвал ситуацию «очень серьезной» и заявил, что отечественные спортсмены вновь рискуют столкнулся с санкциями со стороны международных спортивных федераций. Зарубежные СМИ сообщили о возможном отстранении России от летних Олимпийских Игр в Японии из-за этого скандала.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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