WADA получила ответ России по делу московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.

WADA заподозрило Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в Агентство в начале года. Российской стороне отводилось на подготовку ответов на вопросы, касающиеся этих данных, три недели. Глава Минспорта РФ Павел Колобков вчера, 8 октября, заявил, что письмо с ответами было направлено в адрес WADA. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий.

«В соответствии с процессом, описанным в Международном стандарте соблюдения Кодекса, после анализа полученных ответов WADA и независимыми судебно-медицинскими экспертами, они отчитаются перед независимым комитетом по соответствию (CRC), с тем чтобы CRC мог принять решение о целесообразности внесения официальной рекомендации в Исполнительный комитет», – говорится в сообщении.

«Для данного процесса не может быть установлен какой-либо фиксированный срок, однако WADA рассмотрит этот вопрос надлежащим образом и максимально быстро», – отмечается в официальном тексте.

Как писал «Новый День», 7 октября гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что России грозит недопуск до двух Олимпиад – 2020 и 2022 года – из-за выявленных фактов манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, это может произойти в случае, если объяснения российской стороны не удовлетворят Всемирную антидопинговую ассоциацию (WADA). Ганус счел ситуацию с обвинением в изменении базы данных Московской антидопинговой лаборатории критической. По словам руководителя РУСАДА, в WADA уверены, что данные подверглись корректировке неслучайно.

Он напомнил, что российский спорт «уже серьезно пострадал после реакций на доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена (экс-глава WADA и председатель комиссии по расследованию обвинений России в допинговых махинациях на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. – прим.ред)», отметив, что после прошлогоднего восстановления РУСАДА в своих правах и выполнения требований WADA «многие полагали, что мы перевернули эту страницу, которая тяготила всю ситуацию». «Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти», – предупредил Ганус.

Напомним, в сентябре WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу. Процедуру затеяли из-за подозрений в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA в начале 2019 года.

Российским организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, дали три недели, чтобы доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях со стороны России, или принять «исчерпывающие меры по выявлению лиц, которые причастны к этой истории», заявлял ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он назвал ситуацию «очень серьезной» и заявил, что отечественные спортсмены вновь рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных спортивных федераций. Зарубежные СМИ сообщили о возможном отстранении России от летних Олимпийских Игр в Японии из-за этого скандала.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.10.19

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