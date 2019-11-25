Эксперты выразили пессимизм в связи с рекомендациями WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало текст рекомендации Российскому антидопинговому агентству. Она была сформулирована комитетом по соответствию (CRC) по итогам анализа ситуации с обнаруженными «несоответствиями» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, переданной в январе головной антидопинговой структуре.

Исполком агентства будет руководствоваться данным документом на заседании 9 декабря в Париже. Он примет окончательное решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Ранее WADA запустило в его отношении процедуру лишения статуса соответствия.

CRC предлагает лишить РУСАДА статуса соответствия за невыполнение «критического условия». Комитет считает, что лишение должно повлечь за собой «серьезные последствия», однако не уточнил, именно подразумевается под такими последствиями. По мнению западных СМИ, рекомендация WADA «увеличивает шансы» отстранения России от участия в ближайшей Олимпиаде в Токио.

Мнения российских чиновников, задействованных в урегулировании очередного кризиса, насчет того, насколько велики шансы избежать катастрофических проблем, отличаются. Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, склонный описывать положение дел как критическое, охарактеризовал ТАСС рекомендацию как «предсказуемую» и соответствующую «юридической логике», добавив, что исполком WADA «в ста процентах случаев» соглашается с позицией CRC. Павел Колобков же в своем заявлении подчеркнул, что та рекомендация, которую дал CRC, «носит предварительный характер», а за рекомендацию «основную» отвечает все-таки исполком Всемирного антидопингового агентства.

Президент ОКР Станислав Поздняков в поисках причин для оптимизма российской стороны обращал внимание на его состав, пишет «Коммерсантъ». Из 12 членов исполкома пятеро представляют олимпийское движение. Между тем глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах неоднократно давал понять, что возражает против сверхжесткого наказания для России в виде, например, «тотального» отстранения от Олимпиады и придерживается той точки зрения, что «чистые» спортсмены обязаны быть на нее допущены.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в свою очередь считает, что российские спортсмены являются заложниками в условиях, когда решается вопрос об их будущем, передает РИА «Новости». «Здесь можно сказать, как мне кажется, только одно: от нас как от федераций прямо сейчас ничего не зависит, как не зависит и от спортсменов. Мы просто заложники в этой истории, как ни грустно это признавать. Скоро у нас состоится олимпийское собрание и, уверен, будет подниматься этот вопрос. Мы не можем не поехать на Олимпиаду. Но и если придется ехать серыми мышками в непонятном статусе, это будет очередное унижение. Надеюсь, что до этого дело не дойдет», – сказал Екимов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.11.19

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