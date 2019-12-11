Для российской сборной сошьют две формы – нейтральную и с национальной символикой

В связи с решением WADA об отстранении России от участия в международных турнирах спортсмены из РФ будут вынуждены надеть нейтральную форму на Олимпиаду в Токио. Официальный экипировщик российских олимпийцев заявил, что проблем со спортивными костюмами не возникнет.

До Олимпийских игр в Токио осталось полгода, обычно к этому времени все эскизы формы согласованы, идет процесс пошива. Как сообщила главный дизайнер бренда Zasport Анастасия Задорина, в компании учли возможные изменения и готовы разработать сразу два вида формы – с национальной символикой и без.

«Мы уже понимаем, чего не должно быть на форме у нейтральных атлетов. От Олимпийского комитета России нам не поступило на сегодняшний день никакой вводной информации. Как только поступит, мы сразу готовы приступить к развитию и реализации. Экипировка будет новой, и, разумеется, мы согласовываем ее с международным Олимпийским комитетом и с Олимпийским комитетом России», – рассказала Задорина Business FM.

Стоит отметить, что к Олимпиаде в Пхенчхане на пошив нейтральной формы у компании оставался всего месяц. Несмотря на это российские костюмы были признаны самыми стильными на Играх.

Впрочем, у российских спортсменов остается шанс выступить на соревнованиях с флагом, гимном и гербом. Так будет в том случае, если российские власти обратятся в Спортивный арбитражный суд и процесс затянется до Олимпиады. Тогда пригодится и вариант формы с национальной символикой.

«Для нас главное – обеспечить спортсменов экипировкой в поставленные сроки, а какой она будет – полностью зависит от того, как сейчас будут развиваться события», – заключила Задорина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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