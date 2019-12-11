Сборная России по боксу отказывается участвовать в Олимпиаде в Токио без флага

Российские боксеры не хотят ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев.

«Национальная сборная отказалась ехать на Олимпийские игры без флага. Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», – рассказал Кремлев РИА «Новости».

Он отметил, что необходимо посмотреть, какие меры будут принимать Олимпийский комитет России и РУСАДА. Федерация бокса также проанализирует возможность оспаривания решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ.

По словам Кремлева, участие в Олимпийских играх без российского флага и гимна не имеет смысла.

Как сообщал «Новый День», исполком WADA принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.

Кроме того, Россия не может принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на четыре года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна, уточнил представитель РУСАДА.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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