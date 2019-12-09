Это 100% политика: решение WADA обесценит Олимпийские игры

Решение Всемирного антидопингового агентства WADA об отстранении России от крупных международных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на ближайшие четыре года – 100-процентно политическое решение, которое бьет по авторитету международных организаций и олимпийскому движению. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев.

«Мы прекрасно знаем, когда все это началось – после Крыма – какие методы использовались, сколько реабилитированных людей, как решения принимались. Все это происходило на наших глазах и сейчас просто продолжается. Это 100% политическая история», – сказал Матвейчев.

По его оценке, ситуация будет развиваться таким же образом, как и предыдущие пять лет, и часть спортсменов снова будет вынуждена выступать под белыми флагами. «По этому же пути пойдут и дальше. Если в международном чиновничестве и в самом устройстве олимпийского движения все устроено так, что основные акции и посты в руках у американцев, то мы не можем на это повлиять. Единственное, что через всевозможные суды будем пытаться оспаривать», – сказал эксперт.

При этом он отметил, что в дальнесрочной перспективе отстранение российских спортсменов, вероятно, ударит по престижу Олимпийских игр. «Это все вылечит время. Через несколько лет, когда вся правда будет вскрыта и доказана, вернется и престиж российского спорта. Американцы всегда работают так, что им нужно вскорую выиграть, а какие там последствия – хоть трава не расти. Я думаю, что стратегически они сделали большую ошибку, потому что это подорвет доверие и к их структурам, и к самому олимпийскому движению», – заключил Матвейчав.

Как сообщал «Новый День», исполком WADA принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.

Кроме того, Россия не может принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на 4 года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна, уточнил представитель РУСАДА.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.12.19

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